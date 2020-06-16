Balkondaki ağa takılan güvercini itfaiye kurtardı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde balkondaki ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
16.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:23
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde balkondaki ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katındaki boş dairede balkona gerilen ağa takılan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle balkona ulaşarak güvercini kurtardı.
Ekipler, su ve yem verdikleri güvercini, Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Güvercin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA