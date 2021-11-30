BALKON KORKULUKLARINA ÇIKIP, KÜREKLE OYNADI; DEMİRLERDEN BABASI ALDI - Haberler
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BALKON KORKULUKLARINA ÇIKIP, KÜREKLE OYNADI; DEMİRLERDEN BABASI ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda korkuluklara çıkarak, elindeki plastik kürekle oynayan kız çocuğu, haber verilen babası tarafından demirlerden alındı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda korkuluklara çıkarak, elindeki plastik kürekle oynayan kız çocuğu, haber verilen babası tarafından demirlerden alındı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra, Ergani'nin Yenişehir Caddesi'nde bulunan apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Oturdukları evin balkonundaki korkuluklara çıkarak, elindeki plastik kürekle oynayan kız çocuğunu görenler, düşme ihtimaline karşı hemen aşağıda çember oluşturarak bekledi. Bu sırada bir kişi de apartmana girerek, durumu evdekilere bildirdi. Kız çocuğu, hemen balkona koşan babası tarafından korkuluklardan alındı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

BALKON KORKULUKLARINA ÇIKIP, KÜREKLE OYNADI; DEMİRLERDEN BABASI ALDI

BALKON KORKULUKLARINA ÇIKIP, KÜREKLE OYNADI; DEMİRLERDEN BABASI ALDI

BALKON KORKULUKLARINA ÇIKIP, KÜREKLE OYNADI; DEMİRLERDEN BABASI ALDI

BALKON KORKULUKLARINA ÇIKIP, KÜREKLE OYNADI; DEMİRLERDEN BABASI ALDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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