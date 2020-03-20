Balıklıgöl'deki camilerde 'korona' sessizliği Balıklıgöl'deki camilerde 'korona' sessizliği Cuma namazını kılmak için Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'ne gelen vatandaşlar, korona virüsüne karşı alınan tedbir dolayısıyla kapalı olan camilerde polis tarafından kapıdan geri döndürüldü.

Balıklıgöl'deki camilerde 'korona' sessizliği

ŞANLIURFA - Cuma namazını kılmak için Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'ne gelen vatandaşlar, korona virüsüne karşı alınan tedbir dolayısıyla kapalı olan camilerde polis tarafından kapıdan geri döndürüldü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi cuma namazında boş kaldı. Caminin tüm kapıları kapatılırken, polis ve görevliler gelen vatandaşları namazlarını evlerinde kılmaları noktasında uyardı. Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıklamıştı. Şanlıurfa'da da alınan önlemler çerçevesinde camilerde sessizlik hakimdi. Dergah Cami'nin dört demir kapısı görevlilerce kapatılırken, polis önlemleri de dikkat çekti. Cami içinde ve çevresinde çok sayıda polisin görev yaptığı görüldü. Korona virüs uyarısından haberi olmayan vatandaşlardan bazıları ise cuma namazı için camiye geldi. Vatandaşlara caminin neden kapalı olduğu anlatıldı ve namazlarını evde kılmaları istendi.

Okunan ezanın ardından Dergah Cami İmamı İbrahim Onat, "Ev ve iş yerlerimizde öğle namazına kadar milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıklardan korunması için dua edelim. Allah ülkemizi, milletimizi ve tüm insanları bu ve benzeri hastalık musibetlerinden muhafaza eylesin" şeklinde anons yaptı.

Kaynak: İHA