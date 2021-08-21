Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Güncel

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl'de ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl'de ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl'deki bir ağaçta mahsur kalan bir kedi gören güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi çıktığı yerden indirmek için çalışma başlattı. aracın merdiveniyle yukarı çıkarılan bir itfaiye eri, giydiği eldivenle yaklaşık 4 saattir ağaçta mahsur kaldığı belirlenen kediyi yakalamayı başardı. Aşağı indirilen kediye su içiren itfaiyeciler daha sonra serbest bıraktı. Kedi koşarak gözden kaybolurken çevredekiler ekipleri alkışlayarak kutladı.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

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