Balıkesir'de üst katında yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
AA, Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.
Tuzcumurat Mahallesi 262. Sokak'ta, Emin Şahin'e ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Şahin ise söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.