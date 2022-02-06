Balıkesir'de üst katında yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Balıkesir'de üst katında yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

AA, Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'de üst katında yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Tuzcumurat Mahallesi 262. Sokak'ta, Emin Şahin'e ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Şahin ise söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Balıkesir'de üst katında yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'de üst katında yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'de üst katında yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

AA / Hakan Firik - Güncel

Emin Şahin, Balıkesir, Edremit, Yangın, Güncel, Haber

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