Balıkesir'de polis yılbaşı akşamında hırsızlık ve dolanrılıcılığa karşı uyardı
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Balıkesir'de polis yılbaşı akşamında hırsızlık ve dolanrılıcılığa karşı uyardı

Burhaniye ilçesinde, yılın son gününde polis vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı uyardı.

31.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:11
Balıkesir'de polis yılbaşı akşamında hırsızlık ve dolanrılıcılığa karşı uyardı

ilçesinde, yılın son gününde polis vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı uyardı. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet meydanında vatandaşlara broşür dağıtırken, çok sayıda kahvehane ve işyerini de ziyaret etti.


Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Özgül Reçel ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden Türkan Yamıç, vatandaşları akşamı için uyarırken, yüzlerce broşür dağıttı. Polisin uyarısı vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar ekibe teşekkür etti. Vatandaşları uyarma gereği duyduklarını anlatan Toplum Destekli Polis Memuru Türkan Yamıç, " Yılbaşı akşamındayız. Dolandırıcılık ve hırsızlık olayları konusunda vatandaşları uyarmak için broşür dağıtıyoruz. Bu sayede daha güvenli yılbaşı geçirmelerini temenni ediyoruz. İnşallah, uyarılarımız işe yarar "dedi. Turizmci Hüseyin Zorlu da, " Polisin dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıtması ok önemli. Memur arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. Esat Hatay ise " Polisin yaptığı bu uyarı önemli. Ben bu konuda oldukça duyarlıyım. Herkesin de duyarlı olmasını istiyorum Polisler bizi uyarıyorlar, Bizde uyanık olalım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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