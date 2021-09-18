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Balıkesir'de orman yangını

Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Haberler | Güncel
Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR'in İvirindi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

BALIKESİR'in İvirindi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

İvrindi ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi yakınındaki orman alanında, saat 14.20'de, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler; 2 helikopter ile havadan, 4 arazöz ve 4 su ikmal aracı ile de karadan müdahaleye başladı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


- Balıkesir
Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Son Dakika Haberleri
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