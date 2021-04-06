Balıkesir'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Gönen ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Beyza Uzun (18) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Gündoğan Mahallesi mevkisinde Mümin Aslan yönetimindeki 10 TH 511 plakalı yem yüklü kamyonetle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Uzun olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosikletteki Recep Çengeloğlu ise hafif yaralandı.
Çengeloğlu, sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan