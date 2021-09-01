Balıkesir'de kuyuya düşen gebe inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Balıkesir'de kuyuya düşen gebe inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'de kuyuya düşen gebe inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Erkan Yıldız - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kuyuya düşen gebe inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kuyuya düşen gebe inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Eşeler Mahallesi'nde yaşayan Fahri Özgül'e ait gebe inek, evin arka bahçesindeki 7 metrelik su kuyusuna düştü.

Durumu gören Özgül, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Kepsut Belediyesine ait kepçeye halat bağlayarak kuyuya indi.

Ekipler, ineği halatla yukarı çekti.

Veteriner hekim tarafından kontrol edilen ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İneğin sahibi Özgül, itfaiye ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Yıldız

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