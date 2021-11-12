Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Tahsin Ayyıldız - Haberler | Güncel
Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Özen yönetimindeki 10 SB 784 plakalı otomobil, Ümiteli Mahallesi mevkisinde Erdoğan Topçu idaresindeki 16 AAB 780 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Topçu ile eşi Şenay Topçu yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Tahsin Ayyıldız - Son Dakika Haberleri
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