Balıkesir'de geçtiğimiz gün yaşanan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı
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Balıkesir'de geçtiğimiz gün yaşanan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı

Balıkesir'de geçtiğimiz gün yaşanan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hortumun içende kalan vatandaşların yaşadıkları panik anları amatör kameralara yansıdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hortumun içende kalan vatandaşların yaşadıkları panik anları amatör kameralara yansıdı.

Edremit'in Altınoluk Mahallesinde geçtiğimiz gün plajda bir anda meydana gelen hortum 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Yüzlerce kişinin arasında başlayan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları ve yaşadıkları korku kameralara yansıdı. Görüntülerde hortumun merkezinden kurtulmak için kaçan vatandaşlar ve uçuşan masa ve şemsiyeler yaşanan olayın büyüklüğünü gösterdi. - BALIKESİR

Balıkesir'de geçtiğimiz gün yaşanan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı
Balıkesir'de geçtiğimiz gün yaşanan hortumun içinde kalan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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