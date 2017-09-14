Balıkesir'de Fetö Zanlıları Hakim Karşısında

BALIKESİR (İHA) – FETÖ soruşturması kapsamında değişik illerde yakalanan 4 zanlı, Balıkesir'in Gönen ilçesine getirilerek hakim karşısına çıkarıldı.



Edinilen bilgiye göre, emniyetin FETÖ operasyonlarında son bir hafta içerisinde Gönen ilçesinde bulunan Özel Mahmut Bayram İlköğretim Okulunda öğretmen olan İ.G., O.L., M.L. ile milli eğitim müdürlüğü bünyesinde öğretmen olan M.K., Denizli, Manisa, Çanakkale illerinde yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak Gönen ilçesine getirilerek adli makamlara sevk edildi.



Şüphelilerden O.L. adli makamlarca tutuklanırken, İ.G., M.L. ve M.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BALIKESİR