Balıkesir'de evinde yangın çıkan kişi yaşamını yitirdi
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Balıkesir'de evinde yangın çıkan kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir'de evinde yangın çıkan kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Kargın Mahallesi'nde Fatma Ölmez'e (66) ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında evden çıkamayan Fatma Ölmez'in duman nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölmez'in cenazesi, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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