Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu feci şekilde can verdi

Balıkesir'de, Mehmet Özuçar yönetimindeki traktör hasat için gittikleri tarladan dönerken devrildi. Sürücü Özuçar ve yanında bulunan oğlu devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Mehmet Özuçar (60) yönetimindeki 10 ADF 455 plakalı traktör, hasat için gittikleri tarladan dönerken Hamamlı Mahallesi'nde devrildi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİLER

Sürücü Özuçar ve yanında bulunan oğlu Okan Özuçar, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, baba ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın