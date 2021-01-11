Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu feci şekilde can verdi
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Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu feci şekilde can verdi

11.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:48
Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu feci şekilde can verdi

Balıkesir'de, Mehmet Özuçar yönetimindeki traktör hasat için gittikleri tarladan dönerken devrildi. Sürücü Özuçar ve yanında bulunan oğlu devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Mehmet Özuçar (60) yönetimindeki 10 ADF 455 plakalı traktör, hasat için gittikleri tarladan dönerken Hamamlı Mahallesi'nde devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu feci şekilde can verdi

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİLER

Sürücü Özuçar ve yanında bulunan oğlu Okan Özuçar, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, baba ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

Haber Yorumları (1)
SEVGİ: ALLAH rahmet eylesin yakınlarına sabırlar versin inşallah.
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