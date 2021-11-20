Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
AA / Ramazan Atam - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Mehmet Kurt idaresindeki çekme belgeli traktör, Veliler Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kurt'un cenazesi Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Ramazan Atam - Son Dakika Haberleri
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