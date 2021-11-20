Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haberler
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Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA / Ramazan Atam - Haberler | Güncel
Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Mehmet Kurt idaresindeki çekme belgeli traktör, Veliler Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kurt'un cenazesi Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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AA / Ramazan Atam - Son Dakika Haberleri

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