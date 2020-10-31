Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

31.10.2020 19:38 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:42
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR'in Manyas ilçesindeki kırsal Darıca Mahallesi, karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Manyas ilçesindeki kırsal Darıca Mahallesi, karantinaya alındı.

Manyas ilçesine bağlı kırsal Darıca Mahallesi'nde son zamanlarda koronavirüs vakalarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tedbir aldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, kırsal Darıca Mahallesi, saat 19.00 itibariyle karantinaya alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman ÖZAYDIN

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