Ayrılığı hazmedemeyen şahıs, eski sevgilisinin evini ateşe verdi Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın 11. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev sahibi kadın, ayrıldığı sevgilisinin evi yaktığını söyledi. Kadın, eski erkek arkadaşından şikayetçi olurken polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Atatürk Mahallesi Kalkım Çevreyolu'nda bulunan bir apartmanın 11. katında 26 yaşındaki Özlem Şimşek'e ait dairede yangın çıktı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere, 4 arazöz ve bir merdivenli itfaiye aracıyla müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışması sırasında çevre yolunda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

ASANSÖRÜN ŞALTERİNİ KAPATMIŞ

Kullanılamaz hale gelen dairenin sahibi Özlem Şimşek, yangını eski erkek arkadaşının çıkardığını söyledi. Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 ay önce ayrıldığı ve uzaklaştırma kararı olan Eyüp Y, tarafından dairesinin ateşe verildiğini ileri sürdü. Eski erkek arkadaşının apartmanın asansörünün şalterini kapatarak 7 yaşındaki ikiz kızlarıyla kendisini mahsur bıraktığını savunan Şimşek, şöyle devam etti:

"Eski erkek arkadaşım evimi yaktı. Ardından kayıplara karıştı şu an. Kendisiyle 5 ay öncesine kadar bir birlikteliğim vardı. Ayrıldım, bunu gururuna yediremedi. Karakola şikayet ettim. Kapıma kadar geldi, beni tehdit etti. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı aldırdım. Kızlarımla birlikte asansörle evime çıkarken asansörü kapattı. Bu esnada evimi de ateşe verdi."

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Şimşek, eski erkek arkadaşından şikayetçi olurken, polis ekipleri Eyüp Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA