- Balıkçıların korkulu rüyası 'Kaykay': 1 ay sonra yine salya ile döndüler
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- Balıkçıların korkulu rüyası 'Kaykay': 1 ay sonra yine salya ile döndüler

01.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:51

- Balıkçıların korkulu rüyası 'Kaykay': 1 ay sonra yine salya ile döndüler Limanda bekleyen onlarca tekne havadan görüntülendi Marmara Denizi'nde etkili olan salya nedeniyle 1 ay aradan sonra denize açılan balıkçılar salya ile limana döndü.

- Balıkçıların korkulu rüyası 'Kaykay': 1 ay sonra yine salya ile döndüler

Limanda bekleyen onlarca tekne havadan görüntülendi

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkili olan salya nedeniyle 1 ay aradan sonra denize açılan balıkçılar salya ile limana döndü. Ağlara bulaşan salyaları temizleyen balıkçılar, Karadeniz'e geçecekleri yönünde karar alırken, barınakta bekleyen onlarca tekne Marmara Deniziyle havadan görüntülendi.

Tekirdağ'da bulunan balıkçılar 'Deniz salyası' olarak bilinen kaykay sebebiyle yaklaşık 1 ay aradan sonra denize açıldı. Denize açılan balıkçılar ağları salya ile limana geri döndü. Umduğunu bulamayan balıkçılar, salya bulaşan ağlarını temizleme çalışması başlatırken, ağların temizlenmesinin ardından balıkçılar Karadeniz yolunu tutacak. 10 yılda bir görüldüğü öne sürülen salyalar nedeniyle limanda bekleyen onlarca balıkçı teknesi drone ile havadan görüntülendi.

"10 yılda bir gözüküyor"

Balıkçı İdris Şereme5t konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Paydostaydık. 20 gün bekledik. Salyanın azalacağını düşündük. Tahminlerimizde maalesef bu sefer yanıldık. 20 gün aradan sonra yine denize açıldık aynı salya, aynı kaykay devam ediyor. Ağları denizden çekerken çok büyük sıkıntılar yaşadık. Hamsi ağlarımızı çıkardık. Daha açık ağları koyuyoruz. Yani Kaykay rüyalarımızın korkulu kabusu oluyor. 10 yılda bir gözüküyor. Zamanla artık denizlerimiz çok kirlendi" dedi.

"Denizanaları ölüyor"

Gerçekten denizlerimize sahip çıkmadık. Bunu balıkçılara yüklüyorlar ama bu evlerdeki pis atıkların suyu olsun, şampuanlar olsun, sabunlar olsun yani. Biz kendi imkanlarımızla küçük kancalar yaptık. Denizde çöp poşeti gibi herhangi bir pislik gördüğümüz zaman atmıyoruz. Çöp poşetlerimize alıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızı tembihliyoruz. Sakın denizde çöp görürseniz almamazlık etmeyin diyoruz. Çaba gösteriyoruz ama maalesef balıkçı daha çok suçlanıyor bu konuda. Ama evdeki eşlerimiz dahi bu işi içerisinde suçludur. Lavabolara giden yağ atıklarına kadar denizlerimiz maalesef kirlendi. Sonuçta bir kirlilikten geliyor. Denizanaları ölüyor, başka bitkiler ölüyor. Maalesef böyle bir salya oluşuyor" diye konuştu.

- Balıkçıların korkulu rüyası 'Kaykay': 1 ay sonra yine salya ile döndüler
- Balıkçıların korkulu rüyası 'Kaykay': 1 ay sonra yine salya ile döndüler
- Balıkçıların korkulu rüyası 'Kaykay': 1 ay sonra yine salya ile döndüler
- Balıkçıların korkulu rüyası 'Kaykay': 1 ay sonra yine salya ile döndüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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