Balıkçıların avlarına ortak olan yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Haberler

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Balıkçıların avlarına ortak olan yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

AA, Halit Gümüş - Güncel
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Balıkçıların avlarına ortak olan yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Sinop açıklarında avlanan balıkçı teknesinin etrafında toplanarak balıkçıların avlarına ortak olan onlarca yunusun görüntüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SİNOP (AA) - Sinop açıklarında avlanan balıkçı teknesinin etrafında toplanarak balıkçıların avlarına ortak olan onlarca yunusun görüntüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Denize açılan balıkçılar, ağlarını tekneye topladıkları sırada ağın etrafında çok sayıda yunus belirdi.

Ağların dışında kalan balıkları avlamaya çalıştıkları görülen onlarca yunus, bu sırada bir balıkçı tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yunusların telaşına martıların da eşlik ettiği anlar görüntülere yansıdı.

AA / Halit Gümüş - Güncel

Sinop, Güncel, Haberler

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