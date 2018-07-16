Balıkçılara Palamut Uyarısı

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yasak olmasına rağmen bazı balıkçıların palamut avladığını belirterek uyarılarda bulundu.

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı balıkçıların yasak olduğu halde palamut avladığı bilgisinin kendilerine ulaştığını söyledi.

Bu konuda gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını söyleyen Karakaş, şöyle konuştu:

"Birkaç gün öncesine kadar palamut balığını denizin üstünde atlarken, zıplarken görüyorduk. İki günden beri tutulmaya başlandı. Şu anda palamut çok küçük yavru halinde. Küçük tekneler, küçük sandallar bu konuyu abartarak balık avlamaya ve işin ticaretini yapmaya başladılar. Yasak olan şeyi ticarete soktular. Bu kesinlikle olmamalı."

Bu konuda gerekli tedbirleri almaya başladıklarını vurgulayan Karakaş, "İnşallah bugün itibaren mümkün olduğu kadar balık avlamayı engelleyeceğiz. Yasaksa hepimize yasak. Birinin zevki söz konusu, birinin ekmeği söz konusu. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Biz bunu tutmuyoruz. Günü gelene kadar da tutmayacağız. Kimsenin de bu balığı avlamaya hakkı yok." diye konuştu.