Balıkçı sandalını çalan şahıslar kayıplara karıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkçı sandalını çalan şahıslar kayıplara karıştı

Balıkçı sandalını çalan şahıslar kayıplara karıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da Atatürk Barajı gölet kıyısında bulunan balıkçı sandalı, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da Atatürk Barajı gölet kıyısında bulunan balıkçı sandalı, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyünde geçimini balıkçılık ile sağlayan Yılmaz Toprak'a ait sandalı gözüne kestiren kişi ya da kişiler, baraj göleti kıyısında bulunan sandalı çaldı. İçerisinde yeni yapılmış ağlar ve üzerinde yeni alınan motoruyla beraber çalınan sandal için durum jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Jandarma ekipleri değeri yaklaşık 60 bin TL olan sandalın bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kedi beslemeye gelenler fark etti! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi bulundu

Kedi beslemeye gelenler fark etti! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi bulundu

 Genç adamın başından tüfekle vurulmuş cesedi boş arazide bulundu! Babası gözaltında

Genç adamın başından tüfekle vurulmuş cesedi boş arazide bulundu! Babası gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title