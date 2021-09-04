Balıkçı Kenan, sezonu kutlamayla açtı
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Balıkçı Kenan, sezonu kutlamayla açtı

Balıkçı Kenan, sezonu kutlamayla açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkçı Kenan, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Balık Bayramı adlı etkinliği ile sezon açılışını coşkuyla kutladı.

Balıkçı Kenan, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Balık Bayramı adlı etkinliği ile sezon açılışını coşkuyla kutladı.

Kutlama sonrası konuşan Kenan Balcı, "Allah'ın verdiği bu nimetlere kimse inanamıyor. Balığın bu kadar bol ve ucuz olacağını hiç kimse düşünmüyordu" diyerek balıkların ucuzladığını ve bu yıl herkesin ucuza balık yiyebileceğini söyledi.

Her yıl balık sezonunun açılışını Balık Bayramı adı altında büyük bir coşkuyla kutlayan "Balıkçı Kenan" lakaplı Kenan Balcı bu yıl da gerçekleştirdiği etkinlik ile Balık Bayramını kutladı. Etkinlikte konfeti ve çeşitli süslerle görsel bir şölen oluşturan Balıkçı Kenan, tüm vatandaşlara ise bu yıl balığın bol ve bereketli olduğu müjdesini verdi. Etkinliğin devamında konuşan Kenan Balcı, "Allah'ın verdiği bu nimetlere kimse inanamıyor. Balığın bu kadar bol ve ucuz olacağını hiç kimse düşünmüyordu. İşte palamut işte hamsi işte sardalye hepsi tezgahlarda ve çok ucuz fiyata. Neredeyse tüm balıklarda fiyatlar yarı yarıya düştü. Herkes bu yıl bol bol balık yesin. Hepimize afiyet olsun" diyerek balığın bu yıl bol olacağını halka duyurdu. - İSTANBUL

Balıkçı Kenan, sezonu kutlamayla açtı
Balıkçı Kenan, sezonu kutlamayla açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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