Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu -Balık tutmak için evinden çıkıp dönmeyen yaşlı adam, AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrası ölü bulundu Balık tutmak için evinden çıkıp dönmeyen yaşlı adam, AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrası ölü bulundu.

Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu

-Balık tutmak için evinden çıkıp dönmeyen yaşlı adam, AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrası ölü bulundu

SİVAS - Balık tutmak için evinden çıkıp dönmeyen yaşlı adam, AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrası ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ta kent Merkezi Karşıyaka Mahallesinden geçen Kızılırmak Nehrinde meydana geldi. Sabah balık tutmak için evinden çıkar 71 yaşındaki Ali Mencüğür geri dönmeyince yakınları polisten yardım istedi. Polis ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından nehir kıyısında arama çalışma başlatıldı. AFAD'a bağlı ekipler tarafından suda yapılan aramada, gece yarısından sonra Mencüğür'ün cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı adamın balık tutmak isterken dengesini kaybederek nehre düştüğü ve boğularak öldüğü düşünülüyor. Yaşlı adamın cesedi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu
Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu
Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu
Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu
Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu
Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu
Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu
Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu
Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Demet Akalın Merve Boluğur Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 03:15:38. #1.14#

title