Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu

Balık tutmak için nehire giden yaşlı adam ölü bulundu -Balık tutmak için evinden çıkıp dönmeyen yaşlı adam, AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrası ölü bulundu Balık tutmak için evinden çıkıp dönmeyen yaşlı adam, AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrası ölü bulundu.