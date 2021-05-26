Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını
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Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını

Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te balık restoranında canlı müzik eşliğinde eğlence düzenleyenler polise yakalandı.

Fatih'te balık restoranında canlı müzik eşliğinde eğlence düzenleyenler polise yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri Kumkapı'da bir balık restoranında müzikli eğlence yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Restorana giren ekipler, üst katta üç kadın ve bir erkeğin alkol alarak canlı müzik eşliğinde eğlendiklerini gördü. Masada oturan 4 kişi hakkında korona virüs tedbirlerine uymamaktan işlem yapıldı. İş yeri sahibi H.A. hakkında da tutanak tutuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada
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