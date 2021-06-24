BALAT İSKELESİ'NDE TEKNEDEN TEKNEYE ATLARKEN DÜŞTÜĞÜ DENİZDE BOĞULDU
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BALAT İSKELESİ'NDE TEKNEDEN TEKNEYE ATLARKEN DÜŞTÜĞÜ DENİZDE BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH Balat İskelesi'nde tekneden tekneye atlamaya çalışan kişi, düştüğü denizde boğuldu.

FATİH Balat İskelesi'nde tekneden tekneye atlamaya çalışan kişi, düştüğü denizde boğuldu. Düşme anları güvenlik kamerasına yansırken, cansız bedeni denizden çıkarılan Hacı Ali Özsoy'un kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz günlerde Balat İskelesi'nde meydana geldi. Tekneden diğer tekneye atlamaya çalışan Hacı Ali Özsoy tutunmayı başaramayınca denize düştü. Boğularak can veren talihsiz adamın bir süre önce Kayseri'den İstanbul'a geldiği, geri dönmeyince ailesinin de 18 Haziran'da durumu polise bildirdiği belirlendi. Kayıp olarak aranan Hacı Ali Özsoy'un son görüntüleri iskelede bulunan bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere bir kişinin tekneden tekneye atlarken denize düştüğü anlar yansıdı.

BALAT İSKELESİ'NDE TEKNEDEN TEKNEYE ATLARKEN DÜŞTÜĞÜ DENİZDE BOĞULDU
BALAT İSKELESİ'NDE TEKNEDEN TEKNEYE ATLARKEN DÜŞTÜĞÜ DENİZDE BOĞULDU
BALAT İSKELESİ'NDE TEKNEDEN TEKNEYE ATLARKEN DÜŞTÜĞÜ DENİZDE BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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