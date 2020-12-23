Balamir Emren kimdir? Balamir Emren kaç yaşında, nereli? Balamir Emren hangi dizilerde rol aldı?

Akasya Durağı dizisi ile hatırladığımız Balamir Emren kimdir? Balamir Emren kaç yaşında, nereli? Balamir Emren hangi dizilerde rol aldı?

Balamir Emren kimdir? Balamir Emren kaç yaşında, nereli? Balamir Emren hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

BALAMİR EMREN KİMDİR?

Balamir Emren 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitiminin ardından oyunculuk yapmaya başlayan Balamir Emren, cast ajansına kayıtlı olarak çalışmaktadır. Kariyerine ilk olarak reklam filmi oyunculuğu ile başlayan Balamir Emren sonrasında ekranların sevilen TV dizilerinde boy göstermiştir

BALAMİR EMREN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Duvar,

Akasya Durağı,

Böyle Bitmesin,

Aşkın Bedeli