Bakü kent meydanındaki reklam panolarında SİHA'ların bombaladığı araçlar gösteriliyor

Azerbaycan hükümeti, Ermenistan'a karşı verilen gururlu mücadelede yeni bir uygulamaya imza attı. Dağlık Karabağ'a ilerleyiş sürerken, Azerbaycanlı vatandaşlara başkent Bakü meydanındaki reklam panolarında, Türkiye merkezli SİHA'ların Ermenistan zırhlılarını imha etme anları gösteriliyor.

27 Eylül sabahı Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar hafta boyunca hız kesmeden devam etti. Azerbaycan topraklarını işgal ederek masum insanlara saldıran Ermanistan ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

REKLAM PANOLARINDA HAREKATTAN GÖRÜNTÜLER

Topraklarını kanının son damlasına kadar savunan Azerbaycan, başkentinde ilginç bir uygulamaya imza attı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da ilerleyişi sürerken, Azerbaycanlı vatandaşlara başkent Bakü meydanındaki reklam panolarında harekattan görüntüler gösterilmeye başlandı.

SİHA'LAR İLE ERMENİSTAN ZIRHLILARI İMHA EDİLİYOR

Bakü'nün sokaklarını dolduran panolar kent merkezinde olan bütün Azerbaycan vatandaşlarının dikkatini çekiyor. Görüntülerde Türkiye merkezli SİHA'ların Ermenistan zırhlılarını imha ettiği görülüyor.



