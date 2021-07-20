Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
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Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı

Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİDE kanseri nedeniyle 6 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bakırköy eski Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen son yolculuğuna uğurlandı.

MİDE kanseri nedeniyle 6 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bakırköy eski Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen son yolculuğuna uğurlandı.

Bakırköy eski Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen (43) 6 aydır mide kanseri teşhisi nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Erzen, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cem Ünal Erzen için bugün ikindi vakti  Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cem Ünal Erzen'in ailesi ve sevenleri katıldı. Törende  Ateş Ünal Erzen, taziyeleri kabul etti. Evli ve bir kız çocuğu babası Cem Ünal Erzen, Teşvikiye Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

 


Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı
Bakırköy eski Belediye Başkanı Erzen'in oğlu Cem Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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