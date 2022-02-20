BAKIRKÖY'DE TOPLANAN MAHKUM YAKINLARI GÜVERCİN UÇURDU - Haberler
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BAKIRKÖY'DE TOPLANAN MAHKUM YAKINLARI GÜVERCİN UÇURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAKIRKÖY'DE TOPLANAN MAHKUM YAKINLARI GÜVERCİN UÇURDU

Bakırköy'de Adil Yaşam Derneği'nin çağrısıyla toplanan mahkum yakınları af talebinde bulunarak güvercin uçurdu.

Bakırköy'de Adil Yaşam Derneği'nin çağrısıyla toplanan mahkum yakınları af talebinde bulunarak güvercin uçurdu.

Adil Yaşam Derneği'nin çağrısıyla mahkum yakınları saat 15.00'te Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplandı. Sloganlar atan gurup, cezaevinde bulunan yakınları için af talebinde bulundu. Yapılan basın açıklamasının ardından meydanda güvercin uçuruldu.

"EMİNİM BİZİ EN FAZLA CUMHURBAŞKANIMIZ ANLAR"

Adil Yaşam Derneği Başkanı M. Haluk Çavuşoğlu, "Buradan 10 milyon mahkum ailesi adına Cumhurbaşkanımıza ve hükümet yetkililerine seslenmek istiyorum. Yeniden yargılama yolu açılmadığı için, onlardan bir af talep ediyoruz. Bu kaçınılmaz bir sonuç çünkü cezaevlerinin kapasitesi çok arttı" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bakırköy Özgürlük Meydanı, Mahkum, Güncel, Haberler

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