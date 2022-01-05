BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN 4 BİN LİRALIK AMBLEMLERİNİ ÇALAN ŞOFÖR KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN 4 BİN LİRALIK AMBLEMLERİNİ ÇALAN ŞOFÖR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY'de bir otomobilden 4 bin liralık amblemleri çalan şüpheli dolmuş şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - BAKIRKÖY'de bir otomobilden 4 bin liralık amblemleri çalan şüpheli dolmuş şoförü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, önceki gün Ataköy Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemelerde otomobilin 4 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen ön ve arka amblemlerinin çalındığını belirledi. Olayın gerçekleştiği yerdeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüphelinin dolmuşla olay yerine geldiğini ve hırsızlık sonrası araca binerek uzaklaştığını tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda dün olayda kullanılan dolmuşun Şirinevler Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Belirlenen adrese giden ekipler, dolmuşun şoförü olduğu belirlenen S.Z. (32)'yi gözaltına aldı. Polisler otomobilden sökülen amblemleri de dolmuşun içerisinde bularak el koydu.

Gözaltına alınan S.Z. polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi.

BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN 4 BİN LİRALIK AMBLEMLERİNİ ÇALAN ŞOFÖR KAMERADA

BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN 4 BİN LİRALIK AMBLEMLERİNİ ÇALAN ŞOFÖR KAMERADA

BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN 4 BİN LİRALIK AMBLEMLERİNİ ÇALAN ŞOFÖR KAMERADA

BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN 4 BİN LİRALIK AMBLEMLERİNİ ÇALAN ŞOFÖR KAMERADA

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

 Kabus yeniden hortladı! Korona günlük vaka sayısı 54 bini aştı, hastanelerden görüntü yağıyor

Kabus yeniden hortladı! Korona günlük vaka sayısı 54 bini aştı, hastanelerden görüntü yağıyor

 Çalıntı kredi kartlarıyla 'bağış' adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

Çalıntı kredi kartlarıyla "bağış" adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title