BAKIRKÖY'DE KANAL İSTANBUL PROTESTOSU

, KANAL İstanbul projesine karşı çıkan bir grup, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda eylem yaptı.

, KANAL İstanbul projesine karşı çıkan bir grup, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda eylem yaptı.

Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıkan "Ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu" üyesi bir grup Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Oya Erakıncı, "Günlerdir Sazlıdere Barajı'nın yanında iş makineleri, hafriyat kamyonları çalışıyor. Sazlıdere'nin üstünü doldurup kamyonlar daha rahat çalışsın diye yol yapılıyor. Baraj kenarının düzleştirilmesi çalışması yapılıyor" dedi.

Oya Erakıncı, Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Meydanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, grubun basın açıklaması sonrasında yürüyüş yapmalarına izin vermedi. Yürüyüşlerine izin verilmeyen grup daha sonra meydanda oturma eylemi yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı