Bakırköy'de drone ile trafik denetimi - Haberler
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Bakırköy'de drone ile trafik denetimi

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Bakırköy'de drone ile trafik denetimi

Bakırköy'de trafik polisleri drone ile denetim gerçekleştirdi.

Bakırköy'de trafik polisleri drone ile denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kennedy Caddesi'nde emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücüleri drone ile tespit ederek durdurdu.

Evrakları da incelenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin aralıklarla süreceği belirtildi.

Bakırköy'de drone ile trafik denetimi

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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