Bakırköy'de bir hafta içinde aynı yerde ikinci yangın
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Bakırköy'de bir hafta içinde aynı yerde ikinci yangın

Bakırköy'de bir hafta içinde aynı yerde ikinci yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy'de budanmış ağaçların bulunduğu alanda bir haftada iki defa yangın çıktı.

Bakırköy'de budanmış ağaçların bulunduğu alanda bir haftada iki defa yangın çıktı. Yangını itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Bakırköy, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, Ataköy'de geçtiğimiz günlerde yangın çıkan ağaçlık alanda, bu akşam saatlerinde bir defa daha yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan alana müdahale ederken yangından yükselen dumanlar adeta ilçeyi sardı. Olayda herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - İSTANBUL

Bakırköy'de bir hafta içinde aynı yerde ikinci yangın
Bakırköy'de bir hafta içinde aynı yerde ikinci yangın
Bakırköy'de bir hafta içinde aynı yerde ikinci yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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