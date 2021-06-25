Bakırköy'de ağaç devrildi: 1 kişi hafif yaralandı
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Bakırköy'de ağaç devrildi: 1 kişi hafif yaralandı

Bakırköy'de ağaç devrildi: 1 kişi hafif yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY'DE, belediye ekiplerinin altyapı çalışmaları yaptığı Florya Caddesi üzerinde kökünden sökülen ağacın devrilmesiyle yoldan geçen bir kişi dalların çarpması sonucu hafif yaralandı.

BAKIRKÖY'DE, belediye ekiplerinin altyapı çalışmaları yaptığı Florya Caddesi üzerinde kökünden sökülen ağacın devrilmesiyle yoldan geçen bir kişi dalların çarpması sonucu hafif yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde Florya Caddesi üzerinde yaşandı. Belediye ekiplerinin altyapı kazı çalışmaları yaptığı caddede bulunan bir ağaç kökünden sökülerek devrildi. Yoldan geçen bir kişi, ağacın dallarının çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Araç trafiğine kapatılan yolda, vatandaşlar ağacın arasından geçerek yoluna devam etti. 

"ALLAH'TAN UZAKTAN FARK ETTİK"

Görgü tanığı Mert Arda Çetin, "Yoldan arkadaşım ile birlikte geliyorduk. Bir anda yolun üzerine bir çökme oldu. Şaşırdık yolumuzu değiştirdik. Gelip baktığımızda ağacın devrildiği ve yolun kapandığını gördük. Allah'tan uzaktan fark ettik. Başımıza daha kötü şeyler olabilirdi." dedi. Belediye ekiplerinin ağacı keserek kaldırmasının ardından kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. 

(FOTĞORAF)


Bakırköy'de ağaç devrildi: 1 kişi hafif yaralandı
Bakırköy'de ağaç devrildi: 1 kişi hafif yaralandı
Bakırköy'de ağaç devrildi: 1 kişi hafif yaralandı
Bakırköy'de ağaç devrildi: 1 kişi hafif yaralandı
Bakırköy'de ağaç devrildi: 1 kişi hafif yaralandı
Bakırköy'de ağaç devrildi: 1 kişi hafif yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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