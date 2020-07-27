Bakırköy Belediyesi'nde bazı eşyalar haczedildi
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Bakırköy Belediyesi'nde bazı eşyalar haczedildi

BAKIRKÖY Belediyesi ile 2004 yılında anlaşan ve ilçedeki çöplerin toplanmasında görev yapan bir temizlik şirketi, o yıla ait alacaklarının ödenmemesi üzerine dava açtı.

Bakırköy Belediyesi'nde bazı eşyalar haczedildi
27.07.2020 21:51 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:55
BAKIRKÖY Belediyesi ile 2004 yılında anlaşan ve ilçedeki çöplerin toplanmasında görev yapan bir temizlik şirketi, o yıla ait alacaklarının ödenmemesi üzerine dava açtı. Mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda icra takibi başlatılırken bugün firmanın avukatı ve icra memurları Bakırköy Belediyesi'ne geldi. Yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca bilgisayar, yazıcı, koltuk ve sandalye gibi bazı eşyalar haczedildi.

Bakırköy Belediyesi'nin 2004 yılında anlaştığı bir temizlik şirketi o döneme ait ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle belediyeye dava açtı. Firma sahibi Mehmet Şeref Varan tarafından açılan dava geçtiğimiz aylarda sonuçlandı. 1 milyon TL civarındaki borcun yıllardır ödenmediğini belirten temizlik firması yetkilileri geçen hafta da görüşme için belediyeye geldiklerini ancak sonuç elde edemediklerini ifade etti. Bakırköy Belediyesi'ne öğle saatlerinde icra memurları, firmanın avukatı ve yetkilileriyle çok sayıda polis geldi. Bir süre firmanın avukatı ve belediye yetkilileri görüşme yaptı. Görüşmelerden sonuç çıkmayınca belediye binasındaki bazı eşyalar getirilen kamyonetlere yüklendi. Haczedilen eşyalar arasında bilgisayar, yazıcılar, koltuklar ve sandalyeler olduğu görüldü.

 "BAŞKANLIK KATINDAKİ BÜTÜN MALZEMELER BOŞALTILDI"

Bakırköy Belediyesi'ne dava açan firmanın yetkilisi Hatice Türk, "2004 yılında yaptığımız çöp toplama ve sulama işinden bir alacağımız vardı. Alacağımızı ödemedikleri için dava açıldı. 2005 yılından beri süren bir davaydı. Yeni sonuçlandı. Mahkemenin verdiği karar neticesinde icra takibi yaptık. Ocak ayından beri bize ödeme yapmadıkları için haciz işlemi yapmaya geldik. Bundan 20 gün önce de gelmiştik. Ödeme yapılmadığı için malları kaldırdık. Alacağımızı tahsil etmek üzere içerideki birkaç eşya alındı. Bilgisayar, yazıcı, masa ve sandalyeler alındı. Alacağımız 1 milyon TL. O kadar eşya alınamadı. Belediyeyi de sıkıntıya sokmayacak şekilde birkaç bilgisayar ve yazıcılar alındı. Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı. Görüşmelerden de sonuç çıkmadı" şeklinde konuştu. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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