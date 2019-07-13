Baki Şahin 'Mini Dünya Şampiyonası'nda

Bu sezon Rusya'da düzenlenen Ivan Yarygin Gran Prix ve Ukrayna'da yapılan Kiev Uluslararası Güreş Turnuvası'nda üçüncülük madalyası kazanan Baki Şahin, başarısını sürdürmek istiyor.Son olarak Belarus'ta düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Şahin, bu kez 'Mini Dünya Şampiyonası' olarak adlandırılan Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda milli formayla ter dökecek.

Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlara puan vermesi nedeniyle tüm ülkelerin büyük önem verdiği 'Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda 35 ülkeden 300 sporcu madalya için yarışacak. Dünya sıralamasında en iyi 10. sırada yer alan Baki Şahin, İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda yapılacak olan turnuvada Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlara katılmak için kota arayacak.

Kaynak: Bültenler