TBMM'de kabul edilen yeni askerlik yasası üzerine bakaya cezası nedir soruları gündeme geliyor. Bu yasada bakaya kalmış olan ve yoklama kaçaklarına bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlik hakkı tanınmıştır. Bakaya kalmak ne demek ve bakaya cezası nedir soruları gündeme geliyor. Vatandaşlar tarafından araştırılan bakaya ne anlama geliyor ve bakaya cezası nedir merak ediliyor. Bakaya nedir ve ne anlama gelir? Bakaya cezası nedir? Detaylar haberimizdedir…

BAKAYA NEDİR?

Askerlik çağına girenlerden son yoklamalarını yaptırarak askerlik kararı aldırdıkları hâlde çağrıldıklarında gelmeyen veya gelip de kıtalarına gitmeden toplandıkları yerlerden ayrılanlar. Bir başka anlamı ise (ekonomi) Ait olduğu yıl içinde toplanamayıp ertesi yıla kalan vergiler. Aynı zaman da bakaya sözlük anlamı eskimiş, kalıntılar anlamına geliyor.

BAKAYA CEZASI NEDİR?

Bakaya kalmak ne demek ve bakaya cezası nedir soruları gündeme geliyor. Vatandaşlar tarafından araştırılan bakaya ne anlama geliyor ve bakaya cezası nedir merak ediliyor. Bakaya cezası, 4 ay içinde gelenler 250 TL, yakalananlar 1.000 TL 4 aydan sonra 1 yıl içinde gelenler 500 TL, yakalananlar 2.000 TL 1 yıldan sonra gelenler 750 TL, yakalananlar 3.000 Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılır. 1 yıldan sonra tamamlanan her takvim yılı için kendiliğinden gelenler ayrıca 1.000 TL, yakalananlar ayrıca 2.000 TL idarî para cezası ile cezalandırılıyor.

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