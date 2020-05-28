Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete geçti
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Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete geçti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kendisini uzman çavuş olarak tanıtan Burak Özdemir, 43 kadını mağdur etti" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, olayın hukuki sürecinin yakından izlendiğini belirterek davaya müdahil olabilmek için savcılığa dilekçe verdi.

28.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:09

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kendisini uzman çavuş olarak tanıtan Burak Özdemir, 43 kadını mağdur etti" başlığı ile medyada çıkan haberlerle ilgili açıklama yapılması gereğinin duyulduğunu bildirdi.

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA DOSYALARI BULUNDU

Yapılan açıklamada, "Haberlere konu B.Ö. hakkında yapılan inceleme sonucunda hakaret, tehdit, şantaj, bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel belgede sahtecilik, iftira gibi suçları işlediği iddiasıyla soruşturma ve kovuşturma dosyalarının bulunduğu görülmüştür. Söz konusu dosyaların bir kısmı hakkında soruşturmaların halen yürütülmekte olduğu tespit edilmiştir.

BAKANLIK, SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEK

B.Ö. hakkında açılmış bulunan kamu davalarından 6284 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla ilgili hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Savcılık soruşturması aşamasında olan dosyalarda da dava açılması halinde 6284 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızın müdahil olmasını teminen iddianamenin tebliği talebini içeren dilekçe ilgili savcılığa verilmiştir. Bakanlık olarak, 'ısrarlı takipçiler' de dahil olmak üzere şiddetin her türlüsü ile mücadelede taviz vermeyeceğimizi ve şiddet mağduru kadınlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz" denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da üniversite okuyan M.S.'ye (25) 16 Eylül 2018'de lise arkadaşı S.B. adlı kişinin Facebook hesabı üzerinden mesaj geldi: "Senden hoşlanan birisi var. Kendisi sosyal medya kullanmadığı için benden rica etti. Facebook şifremi verdim, o seni arayacak" dedi.

M.S. beklemeye başladı. Dakikalar sonra M.S., Messenger'ın sesli arama uygulaması üzerinden arandı. M.S. arayan kişiye kim olduğunu sordu. "Kimlerle yattığını biliyorum, sevgilin var mı?" diye konuşan kişiye M.S. tepki gösterdi.

"Senin kimlerle yatıp kalktığına dair videoları babana göndereceğim" diyen kişi, S.B.'nin telefon rehberindeki bazı numaraları peşi sıra söylemeye başladı. M.S. korkuyula arayan kişiye, Facebook şifresini ve telefon numarasını verdi. Epilepsi hastası M.S. geçirdiği kriz sonrası S.B.'yi arayarak durumu anlattı. S.B. Facebook hesabının ele geçirildiğini söyledi.

SOĞUKKANLI DAVRANDI

M.S.'nin hesabını ele geçiren kişi bu kez S.G. isimli başka bir kadına ulaştı. Aynı yöntemle S.G.'ye yaklaşan bu kişi, kendisine son kullandığı numarayı söyledi. Paniğe kapılmayan S.G. görüşmeye devam etti ve kendisine fotoğrafını göndermesini istedi. S.G. elde ettiği bilgiler üzerine M.S.'ye Instagram üzerinden ulaştı ve durumu anlattı. M.S. hesabını ele geçiren ve arkadaş listesindeki birçok kadını da taciz eden kişinin Burak Özdemir (26) olduğunu tespit etti. M.S., Özdemir hakkında Muğla Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özdemir hakkında 'tehdit', 'şantaj' ve 'kişisel verilerin ele geçirilmesi' suçlarından Ortaca 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCIYI ŞİKAYET ETTİ

M.S.'nin avukatlığını yapan İzmir Barosu'na üye avukat Serhat Deniz Çelikkaya da Özdemir'in kendisine iftira attığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Öte yandan Özdemir'in, hakkında dava açılmasına sebep olan savcılara yönelik de CIMER'e ve HSK'ya şikâyette bulunduğu anlaşıldı.

Özdemir verdiği ifadelerde özetle şu savunmayı yaptı: "Benim bu konularla hiçbir ilgim ve alakam yok. Telefon numaralarım birileri tarafından Facebook'ta paylaşılmış. Hakkımda şantajdan 25 suç kaydı var. Bunların hepsi sosyal medya üzerinden numaramın paylaşılması sonucu oldu. Benim sosyal medya hesabım yok, evimizde internet yok. Birileri bana oyun oynuyor."

HEP AYNI YÖNTEM

Özdemir'in 40 kadını daha mağdur ettiği öğrenildi. Antalya'da F.A.'yı şantajla otele götürdüğü ve zorla birlikte olduğu belirlendi. Adana'da yaşayan R.R.K. (24), Özdemir'in arkadaşının Facebook hesabı üzerinden ulaştığını ve şantaj yaptığını anlattı. Ancak soruşturmalarda delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi.

Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti

Kaynak: İHA

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