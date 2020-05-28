Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete geçti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kendisini uzman çavuş olarak tanıtan Burak Özdemir, 43 kadını mağdur etti" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, olayın hukuki sürecinin yakından izlendiğini belirterek davaya müdahil olabilmek için savcılığa dilekçe verdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kendisini uzman çavuş olarak tanıtan Burak Özdemir, 43 kadını mağdur etti" başlığı ile medyada çıkan haberlerle ilgili açıklama yapılması gereğinin duyulduğunu bildirdi. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA DOSYALARI BULUNDU Yapılan açıklamada, "Haberlere konu B.Ö. hakkında yapılan inceleme sonucunda hakaret, tehdit, şantaj, bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel belgede sahtecilik, iftira gibi suçları işlediği iddiasıyla soruşturma ve kovuşturma dosyalarının bulunduğu görülmüştür. Söz konusu dosyaların bir kısmı hakkında soruşturmaların halen yürütülmekte olduğu tespit edilmiştir. BAKANLIK, SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEK B.Ö. hakkında açılmış bulunan kamu davalarından 6284 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla ilgili hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Savcılık soruşturması aşamasında olan dosyalarda da dava açılması halinde 6284 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızın müdahil olmasını teminen iddianamenin tebliği talebini içeren dilekçe ilgili savcılığa verilmiştir. Bakanlık olarak, 'ısrarlı takipçiler' de dahil olmak üzere şiddetin her türlüsü ile mücadelede taviz vermeyeceğimizi ve şiddet mağduru kadınlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz" denildi.