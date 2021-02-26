Bakanlık, 'Makul Şüphe' isimli kitabı muzır yayın ilan etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, incelemeye aldığı 'Makul Şüphe' isimli kitabında yer alan çarpık ilişkilerin Türk toplum yapısına uygun olmadığı ve içinde edebe aykırı ifadelerin bulunduğu gerekçesiyle, 18 yaşından küçüklerin gelişimlerini olumsuz etkileyeceği için muzır yayın ilan etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında orijinal adı 'Reasonable Doubt' olan ve Whitney Gracia Williams tarafından yazılan, 2020 yılında ilk baskısı yapılan 'Makul Şüphe' isimli kitap hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunca değerlendirilme yapılması istenildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Kurul tarafından kitap ile ilgili yapılan incelemede, kitabın tamamında edebe aykırı yakışıksız ifadeler olduğu, Türk toplumunun aile yapısına uygun olmayan çarpık ilişkilerin anlatıldığı ifadeler bulunduğu görüldü. Buna göre 'Makul Şüphe' kitabının 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi. Kurulun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

20 KİTAP HAKKINDA KARAR

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından bugüne kadar 14 bin 13 süreli yayın ile 27 kitap değerlendirildi, 20 kitap hakkında küçükler için zararlı olduğu yönünde karar verildi. Ayrıca müstehcenlik suçu ile ilgili 5 bin 58 adet adli bilirkişi raporu hazırlanarak, adli makamlara gönderildi.

MUZIR YAYIN NEDİR?

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından incelenen yayınlar gerek görüldüğü takdirde muzır yayın ilan edilebiliyor. Bu yayınların çocuklar için zararlı ve sağlığı bozabilecek etkileri olduğu ifade edilmiş oluyor. Kurul şimdiye kadar 12 bin 790 yayın ve 26 kitabı inceleyerek 19 kitabın küçükler için zararlı olabileceğine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı