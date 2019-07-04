Bakan Yardımcısından WhatsApp Açıklaması: İyi ki Yerli Alternatiflerimiz Var

Dün akşam saat 5 sularında erişim sorunları yaşamaya başlayan Instagram, Facebook ve WhatsApp, uzun bir süre standart kalitesinde hizmet veremedi. Birçok kullanıcı da sosyal medya platformlarını kullanamadığı için durumdan şikayet etti.

Özellikle Amerika'nın doğusu ve Avrupa'da yaşanan ancak Türkiye'de de kendini belli eden sorunlar, akıllara veri gizliliği ve veri paylaşımını getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarıyla Türk halkının alternatiflerinin bulunduğunu hatırlatan Sayan, "BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı" sözlerini sarf etti.

Ömer Fatih Sayan'ın açıklaması şu şekilde gerçekleşti:

"Instagram, WhatsApp ve Facebook servislerindeki kesintiler, bu 3 şirketin hangi verileri birbiriyle ve başka kimlerle paylaştığı sorusunu akıllara getiriyor. Şeffaf bir şekilde sorunun kaynağını açıklamalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. WhatsApp'tan resim yollayamayanlar için iyi ki yerli alternatiflerimiz var."