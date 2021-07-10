Bakan Varank, Sivas'taki Hamidiye Kültür Parkı'nda incelemede bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapımı devam eden Hamidiye Kültür Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapımı devam eden Hamidiye Kültür Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Varank, Sivas'taki temasları kapsamında Hamidiye Kültür Parkı'nda incelemede bulundu. Parkta ağaç diken Varank, daha sonra buraya ilişkin hazırlanan tanıtım filmini izledi ve alanı gezdi.

Bakan Varank'a ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Sivas milletvekilleri Semiha Ekinci ve Mehmet Habib Soluk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun