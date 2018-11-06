Bakan Varank, Prometeon Lastik Grubu'nun Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanını Ağırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prometeon (Pirelli) Lastik Grubu'nun Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prometeon (Pirelli) Lastik Grubu'nun Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo'yı makamında ağırladı. Bakan Varank, görüşmeden sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan bir fotoğraf paylaşarak, "Prometeon, yapacağı 115 milyon dolar ilave yatırımla Türkiye'den 75 ülkeye olan ihracatını 125 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkaracak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA