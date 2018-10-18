Bakan Varank, Gaziantepli Sanayicilerle Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantepli sanayicilerle buluştu.

Kentte bir dizi temaslarda bulunan Varank, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Varank, daha sonra AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

Ardından Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından Organize Sanayi Bölgesinde oluşturulan GSO Mesleki Eğitim Merkezine geçen Varank, sınıfları gezip kursiyerlerle sohbet etti. Kaynak eğitiminin verildiği alana geçen Bakan Varank, burada işçi yeleği giyip kaynak masasına geçti. Oksijen kaynağıyla 2 demir parçasını birleştiren Varank, ilk böyle bir deneyim yaşadığını dile getirdi. Bunun üzerine kurs eğitmenleri Varank'ın ilk denemesine göre oldukça başarılı olduğunu belirtip kaynak yapılan demiri hediye ettiler.

Bakan Varank, daha sonra toplantı salonundaki sanayicilerle buluştu. Sanayicilerin sorunlarını dinleyen Varank, fikir alışverişinde de bulundu. Bakan Varank'ın sanayicilerle gerçekleştirdiği buluşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Bilal Macit, AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Aslan ve KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt eşlik etti.