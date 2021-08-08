Son dakika haberleri: Bakan Süleyman Soylu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri: Bakan Süleyman Soylu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Bakan Soylu'nun hayli üzgün olduğu görüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Vefat eden Hüseyin Soylu için bugün Gaziosmanpaşa Merkez camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il ve ilçe belediye başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Soylu'nun cenazesi Eyüpsultan'da bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazı sonrası amcasının tabutuna omuz veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hayli üzgün olduğu ve cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çelenk gönderdiği görüldü. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Bakan Süleyman Soylu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Bakan Süleyman Soylu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Bakan Süleyman Soylu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Bakan Süleyman Soylu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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