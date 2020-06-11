16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
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16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu turuncu kategoride aranan terörist İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:53

Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadelesi devam ederken örgütlerin yönetiminde yer alan isimler de birer birer etkisiz hale getiriliyor. Son olarak 1 milyon lira ödülle aranan terörist üstüne çizik çekilen isimler arasında yerini aldı.

"ŞEHİTLERİMİZ RAHAT UYUSUNLAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar."

16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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