Bakan Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleriyle görüştü - Haberler
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Bakan Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleriyle görüştü

Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Güncel
Bakan Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleriyle görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyelerini kabul etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyelerini kabul etti.

Bakan Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mustafa Acar ile beraberindeki heyeti kabul etti. Basın kapalı görüşmede, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da hazır bulundu.

Bakan Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleriyle görüştü

Bakan Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleriyle görüştü

Bakan Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleriyle görüştü

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