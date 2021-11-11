Bakan Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleriyle görüştü
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Güncel
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyelerini kabul etti.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyelerini kabul etti.
Bakan Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mustafa Acar ile beraberindeki heyeti kabul etti. Basın kapalı görüşmede, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da hazır bulundu.