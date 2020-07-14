Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soylu paylaşımında "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı" ifadelerini kullandı.

Türkiye LGBTİ Birliği adlı bir Twitter hesabından Hz. Muhammed'in resmedildiği bir karikatür paylaşılmış ve "İslam = pedofili" yazılmıştı. Tepki çeken karikatürün ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, paylaşımında Peygamber Efendimize hakaret eden şüphelinin yakalandığını açıkladı. "PEYGAMBER EFENDİMİZE HAKARET EDEN PİSLİK ALINDI" Bakan Soylu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı..." ifadelerini kullandı.