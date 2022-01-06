Son dakika haberi! Bakan Soylu, Senegalli mevkidaşı ile görüştü

Bakan Soylu, Senegalli mevkidaşı ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome ve beraberindeki heyeti, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, bakanlıktaki GAMER'de, Senegal İçişleri Bakanı Bakanı Antoine Felix Diome ve beraberindeki heyet ile görüştü. Bakan Soylu, şeref defteri imzalanması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından Senegalli mevkidaşına GAMER ile ilgili bilgiler aktardı. Daha sonra iki bakan ve heyetler toplantıya geçti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda afet öncesi ve sonrasında yapılan çalışmaların ele alındığı öğrenildi.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA,