Bakan Soylu, sel felaketi yaşanan Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldığını bildirdi
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Bakan Soylu, sel felaketi yaşanan Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldığını bildirdi

Bakan Soylu, sel felaketi yaşanan Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden 14 günde 13 bin kamyon çamur çıkarıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden 14 günde 13 bin kamyon çamur çıkarıldığını belirtti.

Bakan Soylu, Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Soylu, "Kastamonu Bozkurt'tayız. Sel afetinin ardından geçen 2 hafta... 13 bin kamyon çamur çıkarıldı. 1207 tır sosyal yardım malzemesi sel afeti bölgesine ulaştırıldı. Allah, devletimizi ve milletimizi var etsin. Bu millet büyük millet." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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