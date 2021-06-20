Bakan Soylu, şehit oğlu Talha'yla çektirdiği fotoğrafı profil resmi yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında profil resmi yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında profil resmi yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta 2012 yılında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül ile çektirdiği fotoğrafı, kendi sosyal medya hesaplarında profil resmi yaptı. Talha Gül, Babalar Günü nedeniyle Bakan Soylu'ya ziyarette bulunmuştu.

Bu arada Bakan Soylu'nun daha önceki profil resminde de yine Talha ile çektirdiği bir fotoğraf yer alıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı